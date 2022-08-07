Конгресс США назвал поставки оружия Киеву аферой

Американские конгрессмены Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин назвали поставки оружия Украине аферой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первые результаты журналистского расследования в США о поддержке Киева. Миллиарды долларов "помощи", которую Вашингтон направляет киевской власти, не доходят до Украины.

"Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — пишет, в частности, Боберт.

Её коллега Грин подчеркнула, что США никогда не беспокоила судьба Незалежной.

На фоне СВО Запад продолжает накачивать киевский режим оружием. Так, в июле американцы объявили о выделении военной помощи на сумму 820 млн долларов. Сюда будут входить боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артснарядов и четыре контрбатарейных радара.