Американские конгрессмены Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин назвали поставки оружия Украине аферой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первые результаты журналистского расследования в США о поддержке Киева. Миллиарды долларов "помощи", которую Вашингтон направляет киевской власти, не доходят до Украины.
"Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — пишет, в частности, Боберт.
Её коллега Грин подчеркнула, что США никогда не беспокоила судьба Незалежной.
На фоне СВО Запад продолжает накачивать киевский режим оружием. Так, в июле американцы объявили о выделении военной помощи на сумму 820 млн долларов. Сюда будут входить боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-мм артснарядов и четыре контрбатарейных радара.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Французские СМИ признали превосходство российской армии на Украине.