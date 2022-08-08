Расчёты ЗРК "Оса" уничтожили 115 украинских дронов за время спецоперации

Отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Оса" уничтожила 115 украинских дронов в ходе спецоперации.

В пресс-службе Минобороны РФ журналистам сообщили, что, судя по найденным обломкам, российские военные уничтожили несколько турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар-ТБ2".

"Сбивались также беспилотники производства других иностранных государств", — прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что расчёты ЗРК "Оса" круглосуточно осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Как пояснили в Минобороны России, возможности комплекса позволяют расчётам вести эффективную борьбу с дронами противника, обеспечивать надёжную защиту войск во время совершения марша и наведения переправ.

Российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" включает в себя самоходную пусковую установку, станции обнаружения и сопровождения целей, счётно-решающий прибор, ракеты и транспортно-заряжающую машину.