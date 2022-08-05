Арестович заявил, что иранские беспилотники уже на Украине

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович во время своего очередного интервью с Марком Фейгиным* попытался объяснить, почему якобы готовящееся контрнаступление ВСУ так и не началось.

По его словам, дело не в крупных потерях личного состава армии, а в том, что Иран уже передал России беспилотники. Он убеждён, что российские войска активно используют их в ходе спецоперации.

Более того, по подсчётам советника главы ОП, на вооружение ВС РФ поступило 46 иранских дронов. Теперь ВСУ не могут пойти в контрнаступление, поскольку беспилотники мешают им.

Ранее Арестович заявил, что украинские войска не отступали из Песок и Авдеевки, а всего лишь вели "манёвренную оборону".

*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.