Шурыгин: Киев создал настоящий конвейер "пушечного мяса”

Минобороны РФ рассказало о проблемах, с которыми столкнулась киевская власть в связи с большими потерями в зоне СВО.

На фронт отправляют неопытных резервистов, не прошедших надлежащий курс подготовки в "учебке" 72-й механизированной бригады в Белой Церкви под Киевом, а также раненых, которые проходили реабилитацию в госпиталях, но так и не долечились.

По той же причине дезертировали с позиций боевики 61-й пехотной бригады, 59-й мотопехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты.

"Киевские власти создали настоящий конвейер "пушечного мяса". Их задача даже не воевать, а просто обозначать позиции и заставлять тратить боеприпасы на себя”, — сказал "Известиям” военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что особенно это заметно на Донбасской дуге, где опытные держатся во второй или третьей линии, а новички вынуждены погибать на первой.

В Киеве особо и не переживают по этому поводу: ВСУ легко можно пополнить, нахватав людей на улицах. Но и этот ресурс на исходе, уверен обозреватель, поэтому киевская власть сокращает реабилитацию раненых и ищет другие "способы" комплектования армии, нанимая различных иностранцев.

Выигранное время украинский режим использует для выпрашивания нового оружия с Запада, подытожил Шурыгин.