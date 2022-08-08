Российские Вооружённые силы нанесли удар ракетами "Искандер" по военным объектам под Харьковом.
В ночь на 8 августа был нанесён удар высокоточными ракетами по целям в Чугуеве. Выпущено две ракеты, сообщают корреспонденты "Русской Весны".
На видео показаны результаты вылета с приграничных территорий РФ. Кадры предоставлены читателями портала.
Накануне Министерство обороны сообщило, что в Харькове на территории Карповского сада и ТЭЦ-3 в результате ударов ВКС РФ по пунктам временной дислокации 3 бригады нацгвардии Украины уничтожено более ста боевиков ВСУ.
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