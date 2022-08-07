ВС РФ "поздравили" ВВС Украины с праздником: разбили их объекты

Российские Вооружённые силы "поздравили" ВВС Украины с профессиональным праздником.

В Винницкой области русские ракеты поразили объекты бывших Военно-воздушных сил Украины.

Издание "Русская Весна" сообщает, что в результате "русских поздравлений" есть пострадавшие. Позже это подтвердило и командование Воздушных сил украинской армии.

Сейчас Генштаб Украины выясняет причины сбоя системы оповещения о ракетной угрозе.