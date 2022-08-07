Российские Вооружённые силы "поздравили" ВВС Украины с профессиональным праздником.
В Винницкой области русские ракеты поразили объекты бывших Военно-воздушных сил Украины.
Издание "Русская Весна" сообщает, что в результате "русских поздравлений" есть пострадавшие. Позже это подтвердило и командование Воздушных сил украинской армии.
Сейчас Генштаб Украины выясняет причины сбоя системы оповещения о ракетной угрозе.
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Военный эксперт Константин Сивков считает, что у представителей "пятой колонны", многие из которых ещё находятся во власти в России, есть план остановки СВО и реванша.