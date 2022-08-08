Во время очередной атаки на Антоновский мост через Днепр в Херсоне украинские боевики применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Эту информацию подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Это были HIMARS. Так точно", — сказал представитель ВГА в интервью ТАСС.
В понедельник, 8 августа, власти Херсонской области сообщили о новом ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту. В результате обстрела повреждена техника строителей, которые занимались восстановлением автомобильной переправы. Движение по мосту планировали возобновить с 10 августа, однако теперь запуск придётся отложить.
Ночью 26 июля после обстрела моста в Херсоне украинские СМИ начали распространять данные о том, что ВСУ разрушили сооружение. Однако в военно-гражданской администрации Херсонской области опровергли эти сведения.
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