Стремоусов: ВСУ при очередном обстреле моста в Херсоне применили РСЗО HIMARS

Во время очередной атаки на Антоновский мост через Днепр в Херсоне украинские боевики применили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эту информацию подтвердил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Это были HIMARS. Так точно", — сказал представитель ВГА в интервью ТАСС.

В понедельник, 8 августа, власти Херсонской области сообщили о новом ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту. В результате обстрела повреждена техника строителей, которые занимались восстановлением автомобильной переправы. Движение по мосту планировали возобновить с 10 августа, однако теперь запуск придётся отложить.

Ночью 26 июля после обстрела моста в Херсоне украинские СМИ начали распространять данные о том, что ВСУ разрушили сооружение. Однако в военно-гражданской администрации Херсонской области опровергли эти сведения.