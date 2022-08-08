Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ

У Киева физически нет сил для контрнаступления в Херсонской области. Тем более, армия России сама готова там проводить его и ждёт удобного момента.

Но сперва надо решить вопрос с Донбассом, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

Он напомнил, что в выходные на границе Херсонской и Николаевской областей прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где националисты понесли тяжёлые потери, пытаясь создать плацдарм на восточном берегу реки.

По словам аналитика, всё идет к окружению Авдеевки, освобождению Артёмовска, Соледара и Северска и выходу к Краматорску и Славянску. Большое значение будет иметь взятие Константиновки и Дружковки. Так собрать серьёзную группировку для контрнаступления весьма сложно, потому что её просто уничтожат с воздуха.

"Невозможно сразу взять и создать силы ПВО. Тем более, у нас есть высокоточное оружие, которое уничтожит это ПВО. А потом мы можем наносить бомбовые удары с высоты 15 километров. За рекой Ингулец мы можем их молотить и молотить бомбами свободного падения, пока там никого не останется. Они это прекрасно понимают", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Евсеев.