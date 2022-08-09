Участник группировки "Медведи SS"* умер в СИЗО до окончания расследования дела

Участник диверсионно-штурмовой группировки "Медведи SS"* ещё до сдачи в плен на территории завода "Азовсталь" пристрастился к наркотикам. Это спровоцировало осложнения хронических заболеваний и последующую смерть в СИЗО.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах ДНР, мужчина страдал наркозависимостью.

"Неонацист умер в СИЗО до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд", — пояснил он.

Как отметил собеседник агентства, первичные показания участника группировки, не дожившего до судебного процесса, в случае необходимости будут взяты во внимание следствием для того, чтобы квалифицировать действия других членов "Медведей SS"*. Верховный суд ДНР планирует огласить приговор в отношении девятерых подозреваемых уже на этой неделе.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.