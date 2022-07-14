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Командир "Медведей SS": Россия не по зубам Украине даже с учётом поставок оружия

Силовые структуры

Россия на поле боя "не по зубам" Украине, несмотря на поставки западного оружия Киеву. Об этом заявил пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов.

Командир "Медведей SS": Россия не по зубам Украине даже с учётом поставок оружия

По его словам, конфликт вокруг Украины уже давно должен был закончиться диалогом. Он отметил, что Запад, предоставляющий Киеву вооружения и финансовую помощь, фактически командует ВСУ.

"Должно было изначально всё начинаться с диалога, противник нам не по зубам", — сказал Кравцов в интервью РИА Новости.

Украинская армия находится в "заранее проигрышной" ситуации, пояснил командир нацбата. Он подчеркнул: США и Британия так и останутся "за океаном", а с Россией нельзя разрушать связи, ведь у многих украинцев есть родственники в этой стране.

Националистический батальон "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине его также называют диверсионно-штурмовым отрядом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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