Сегодня, 9 августа, в ходе спецоперации российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре украинской армии в Николаеве. Местные жители опубликовали фотографии прилёта, однако официального подтверждения от главы Николаевской области не было.
Также ВС РФ нанесли удар по местам скопления военной техники и живой силы ВСУ в оккупированной Константиновке. Промышленный город находится на линии Славянск — Донецк.
По мнению военных корреспондентов "Русской весны", в скором времени Константиновка окажется в окружении. Однако на данный момент украинские войска пользуются железнодорожными мощностями города в своих целях.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.