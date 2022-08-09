ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Константиновке и Николаеве

Сегодня, 9 августа, в ходе спецоперации российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре украинской армии в Николаеве. Местные жители опубликовали фотографии прилёта, однако официального подтверждения от главы Николаевской области не было.

Также ВС РФ нанесли удар по местам скопления военной техники и живой силы ВСУ в оккупированной Константиновке. Промышленный город находится на линии Славянск — Донецк.

По мнению военных корреспондентов "Русской весны", в скором времени Константиновка окажется в окружении. Однако на данный момент украинские войска пользуются железнодорожными мощностями города в своих целях.