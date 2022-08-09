Эксперт Евсеев: ВСУ жертвуют личным составом, пытаясь наступать на юге

Киев намерен доказать странам коллективного Запада, что ВСУ могут добиться успехов, пытаясь пойти в наступление на южном направлении. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его мнению, российская армия тоже готова к наступательным операциям, однако не торопится делать это. Союзные войска пользуются попытками ВСУ для их ослабления, считает эксперт.

"Если бы у них (Киевского режима. — Прим. ред.) была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идёт эвакуация военкоматов и других учреждений, идёт зачистка от "пророссийских элементов"", — отметил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Киев нуждается в пиаре на фоне полного провала в Донбассе, убеждён военный эксперт.