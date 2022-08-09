Киев намерен доказать странам коллективного Запада, что ВСУ могут добиться успехов, пытаясь пойти в наступление на южном направлении. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
По его мнению, российская армия тоже готова к наступательным операциям, однако не торопится делать это. Союзные войска пользуются попытками ВСУ для их ослабления, считает эксперт.
"Если бы у них (Киевского режима. — Прим. ред.) была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идёт эвакуация военкоматов и других учреждений, идёт зачистка от "пророссийских элементов"", — отметил Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".
Киев нуждается в пиаре на фоне полного провала в Донбассе, убеждён военный эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.