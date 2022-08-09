Вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань продолжают бушевать политические страсти.
По словам информагентства Bloomderg, экс-сотрудники Минобороны США вместе с американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований США провели игры-симуляторы "вторжения" КНР на Тайвань. В результате эксперты пришли к выводу, что Народно-освободительная армия Китая может потопить более половины надводных флотов Штатов и Японии.
"В 18 из 22 раундов игры… китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов. Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведённые игры с тяжёлыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами", — цитирует аналитиков Bloomberg.
Тем не менее в Пентагоне не уверены, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над островом. Однако официальные представители НОАК заявили, что последующие провокации со стороны Вашингтона и Тайбэя лишь подтолкнут Тайвань в "пучину катастрофы" и принесут беды.
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