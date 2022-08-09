Пленный ВСУ о подготовке нападения на РФ: Что-то вроде идеологии фашизма было

Кремль сработал на опережение, когда ударил первым и ввёл в замешательство ВСУ вместе с кураторами Запада.

Чуть промедли и обороняться бы пришлось уже России и ЛДНР. Военнопленные рассказывают, что киевская власть активно готовила наступление.

ВСУ собирались напасть на Донбасс, целью ставилось "освобождение", но не исключалось, что националисты могли бы "пойти дальше". Это сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на попавшего в плен военнослужащего 53-й мехбригады Вадима Агафонова.

Он рассказал, что незадолго до СВО среди командного состава боевиков всё чаще говорили о скором наступлении, о намерении "опередить русских". При этом они утверждали, что Запад непременно окажет поддержку Украине, даже введёт свои войска, если киевская власть "пойдет против РФ". Какая-то часть информации доводилась до рядовых солдат.

"Проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир… Что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — сообщил пленный боевик.