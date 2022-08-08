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ВСУ намерены взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию

Силовые структуры

Украинская армия хочет взорвать мост в Запорожской области. После этого националисты обвинят в этом Россию

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооружённых формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал-полковник.

Он отметил, что в ходе выполнения целей спецоперации российская армия не наносит ударов по гражданским объектам.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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