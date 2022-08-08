Украинская армия хочет взорвать мост в Запорожской области. После этого националисты обвинят в этом Россию
Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооружённых формирований в Васиновке Запорожской области заминировали автомобильный мост через реку Жеребец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", — заявил генерал-полковник.
Он отметил, что в ходе выполнения целей спецоперации российская армия не наносит ударов по гражданским объектам.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.