Рогов: ВСУ бьют по хранилищу ядерных отходов Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ

Украинские боевики осознанно стреляют по сухому хранилищу отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) в Запорожской области, чтобы потом обвинить Россию в нанесении ударов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что у специалистов есть большие опасения по поводу состояния Запорожской атомной электростанции. По его словам, сейчас ВСУ прицельно бьют по СХОЯТ.

"Думаю, это связано с тем, чтобы нанести удар именно туда, вызвать неконтролируемую реакцию и обвинить во всём Россию", — считает представитель ВГА.

Рогов назвал действия украинской армии классической провокацией. Он добавил, что Киев пытается остановить освобождение постукраинского пространства от националистов.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти катастрофа, если ВСУ не прекратят обстреливать станцию. В случае радиоактивного загрязнения пострадает побережье Чёрного моря, Турция, Ближний Восток и Средиземноморье.