В Сети появились фотографии Пригожина и бойцов "ЧВК Вагнера" в Попасной

В социальных сетях появились фотографии российских штурмовиков в освобожденной Попасной. Соответствующие снимки в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Сергей Среда.

Российские штурмовики в освобожденной Попасной

"Приехал на Попасную, заехал в штаб "ЧВК Вагнер". Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй", — написал он.

На снимках военкор запечатлен в компании с несколькими бойцами, у которых закрыты лица. Кроме того, на одной из фотографий присутствует петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Никаких других подробностей в опубликованном посте Сергей Среда не приводит.

Попасная была освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале мая. Бои за город были очень ожесточенными, поскольку за прошлые годы руководство ВСУ создало в населенном пункте огромное число оборонительных сооружений, превратив его в один большой укрепрайон.

Взятие населенного пункта под контроль имело большое значение, поскольку он находится на возвышенности, что давало огневой контроль над близлежащими еще не освобожденными городами. Кроме того, взятие Попасной позволило начать наступление на следующий оборонительный рубеж ВСУ — Бахмут.