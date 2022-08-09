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Василь Вакаров: всё, Зеленский смирился с потерей Донбасса

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский не чувствует ответственности за потерю Донбасса, чего не скажешь о других территориях, которые освободила РФ.

Василь Вакаров: всё, Зеленский смирился с потерей Донбасса

Об этом сообщил украинский политолог Василь Вакаров.

Президент страны никогда не скажет, что "мы должны освободить". Он переходит к референдумам, мол, если они будут проведены, то тогда Киев выйдет из переговоров с Москвой, и весь мир тоже выйдет из переговоров.

"Это очень примечательная фраза, потому что Зеленский смирился с тем, что Донбасс будет потерян. А вот с тем, что Херсон, Запорожье или Харьков — будет проведён референдум, и, не дай Бог, эти территории и люди уйдут, это уже он воспринимает, как при нём это случилось, это он виноват. Я так вижу, и так это слышится для части людей в Украине", — в эфире "Россия 1" отметил украинский эксперт.

Напомним, накануне киевская власть предупредила, что в случае проведения референдумов на освобождённых Россией территориях, Украина "точно" выйдет из переговоров с Кремлём.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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