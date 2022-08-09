ВС РФ ударом боеприпаса "Краснополь" уничтожили гаубицу М777 из США на Украине

ВС РФ в рамках СВО продолжают наносить удары по американским гаубицам М777 на Украине. Издание "Русская весна" опубликовало кадры "ювелирной" работы российских бойцов: с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" уничтожена очередная дорогостоящая боевая техника в арсенале ВСУ — американская гаубица М777 калибром 155-мм.

Ювелирное попадание: ВС РФ продолжают уничтожать американские гаубицы М777 на Украине

Источник уточняет, что в Херсонской области российская армия успешно применяет боеприпасы "Краснополь", которые не уступают в точности поражения целей РСЗО HIMARS из США. Подразделения ВДВ России в указанном регионе обеспечены более чем пятью тысячами таких снарядов.

Ранее сообщалось, что российским бойцам удалось уничтожить склад боеприпасов к РСЗО HIMARS и гаубицам M777 под Уманью.