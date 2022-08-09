РФ уничтожила склад боеприпасов к РСЗО HIMARS и гаубицам M777 под Уманью

Армия России уничтожила крупный склад со снарядами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам М777 в населённом пункте Умань Черкасской области.

Российские военные поразили цель с помощью высокоточного оружия морского базирования большой дальности, пояснили журналистам в Минобороны. По данным ведомства, в результате удара удалось уничтожить свыше 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS.

"Кроме того, уничтожено большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", — уточнили в Министерстве обороны РФ.

Ранее представитель Пентагона Колин Каль заявил, что украинская армия получила уже достаточное количество РСЗО HIMARS от западных стран. По его словам, теперь приоритетная задача Минобороны США — обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов на Украину.

Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS включены в новый пакет военной помощи США Киеву.