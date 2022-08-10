Сотрудники РЭС подорвались на противотанковой мине в Лисичанске. Два человека погибли, ещё один энергетик находится в больнице в тяжёлом состоянии.
В пресс-службе МЧС ЛНР журналистам сообщили, что автомобиль УАЗ с тремя работниками РЭС наехал на мину в лесополосе возле высоковольтной линии 220 кВ "Лисичанская".
"В результате взрыва мужчины 1969 и 1973 годов рождения погибли на месте", — рассказали в профильном ведомстве.
Кроме того, энергетик 1981 года рождения поступил в медучреждение. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, ожоги лица, живота, верхних и нижних конечностей. Мужчину привезли в Новоайдарскую многопрофильную больницу в тяжёлом состоянии, уточнили в МЧС Луганской Народной Республики.
Ранее стало известно, что украинские националисты сбросили большое количество запрещённых противопехотных мин "Лепесток" на Донецк.
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