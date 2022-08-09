EADaily: Донецк завален "лепестками", в Волновахе уцелело одно здание

В освобождённой Волновахе после жестоких обстрелов ВСУ уцелело лишь одно здание, а общественный транспорт ходит с задержкой. Согласно сообщению очевидцев, тем не менее администрация города работает профессионально.

Спустя пару часов после отъезда журналистов из Донецка, город накрыли удары с украинской стороны. На центр сбросили запрещённые в использовании противопехотные мины "Лепесток", сообщают корреспонденты EADaily.

"Всё накрыла артиллерия и засыпало "Лепестками" — страшные кадры разрушений", — рассказал корреспондент издания. — Я в это время ехал в рейсовом автобусе Донецк — Волноваха — это самый южный пункт, до которого идут автобусы из Донецка".

По словам автора, сообщение между населёнными пунктами ещё "хромает", несмотря на то, что часть инфраструктуры работает под представительством ДНР:

администрация,

госструктуры,

социальные пункты.

"Обстановка везде спокойная, по дорогам смешанные посты — Росгвардия, ДНР, военные… Огромные поля за окном: пшеница и подсолнечник — без конца и края", — поделились в EADaily. — В Волновахе единственным (!) целым зданием осталось здание городской администрации, но окна в нём затянуты полиэтиленом — практически всё".

На улицах Волновахи чаще можно встретить военные машины, чем людей. По словам очевидцев, в одиночку местные стараются не ходить, а ночью с дорог убирают даже БТР, КАМАЗы и БМП.