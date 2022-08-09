В освобождённой Волновахе после жестоких обстрелов ВСУ уцелело лишь одно здание, а общественный транспорт ходит с задержкой. Согласно сообщению очевидцев, тем не менее администрация города работает профессионально.
Спустя пару часов после отъезда журналистов из Донецка, город накрыли удары с украинской стороны. На центр сбросили запрещённые в использовании противопехотные мины "Лепесток", сообщают корреспонденты EADaily.
"Всё накрыла артиллерия и засыпало "Лепестками" — страшные кадры разрушений", — рассказал корреспондент издания. — Я в это время ехал в рейсовом автобусе Донецк — Волноваха — это самый южный пункт, до которого идут автобусы из Донецка".
По словам автора, сообщение между населёнными пунктами ещё "хромает", несмотря на то, что часть инфраструктуры работает под представительством ДНР:
"Обстановка везде спокойная, по дорогам смешанные посты — Росгвардия, ДНР, военные… Огромные поля за окном: пшеница и подсолнечник — без конца и края", — поделились в EADaily. — В Волновахе единственным (!) целым зданием осталось здание городской администрации, но окна в нём затянуты полиэтиленом — практически всё".
На улицах Волновахи чаще можно встретить военные машины, чем людей. По словам очевидцев, в одиночку местные стараются не ходить, а ночью с дорог убирают даже БТР, КАМАЗы и БМП.
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