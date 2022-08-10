Режим Владимира Зеленского больше не способен контролировать ситуацию на фронтах, а ВСУ не могут выполнять поставленные задачи. Это приведёт к сдаче и потере новых территорий Украины. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива.
Политик считает, что в генштабе ВСУ разработали и согласовали план наступления на Херсон 10 августа, однако просто не смогли его реализовать из-за неукомплектованности подразделений и деморализованного личного состава, отказывающегося выполнять приказы командования.
Поэтому было принято решение назвать ранее озвученную Офисом президента Зеленского и западными СМИ информацию о наступлении на Херсон в начале августа элементом информационной войны, дезинформацией противника, предположил Кива.
"Впереди осень, и когда спадёт листва, ВСУ превратятся в легкую добычу для российской авиации и артиллерии, которые как в тире начнут своё уничтожение противника", — заключил политик в Telegram-канале.
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