Минобороны: системы ПВО России сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, удалось перехватить в районе Новой Каховки, Любимовки и Червоного Маяка.

"Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе над населённым пунктом Крынки Херсонской области две баллистические ракеты "Точка-У", — добавили в пресс-службе Минобороны.

Представители ведомства также подчеркнули: армия РФ перехватила четыре снаряда РСЗО "Смерч" в Николаевской области. Кроме того, отмечается, что системы ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе над западной окраиной Донецка.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в Николаевской области.