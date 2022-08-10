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Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области

Силовые структуры

В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям украинских подразделений в Николаевской области.

Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области

Очевидцы рассказали, что сначала на небе появились яркие вспышки, после чего раздались сильные взрывы, передаёт "Русская Весна". По информации издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не смогли отразить атаку.

При этом отмечается, что власти Николаева пока отказываются комментировать сведения о боевых действиях на территории региона.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что ВС РФ в Николаевской области ликвидировали свыше 40 тонн боеприпасов, поставленных Киеву странами Североатлантического альянса. Как пояснили в ведомстве, арсенал был уничтожен в районе Вознесенска. Кроме того, российская армия поразила пусковую установку ЗРК "Бук-М1" возле населённого пункта Часов Яр.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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