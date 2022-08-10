Леонков: Казахстан поставляет оружие на Украину через Британию

Россия получила удар там, где совсем не ждала — в том самом государстве, которое недавно спасла.

В своём аккаунте мессенджера военный эксперт Алексей Леонков сообщил о предательстве Казахстана. Речь идет о секретном документе по поставкам тяжелого вооружения и боеприпасов на Украину через Британию.

"Торчат британские уши”, — подчеркнул аналитик.

В договоре сказано о поставке 152-мм снарядов для гаубиц Д-30, 122-мм снарядов для гаубиц Д-20 и реактивных снарядов БМ-21 "Град”. Общее количество ракет — 33 тысячи, а снарядов — 20 тысяч. Стоимость сделки — 69 520 000 долл.

Саму сделку курировал МИД Казахстана в сотрудничестве с военным атташе Лондона. Сейчас ведутся переговоры о поставке боеприпасов для миномётов и двухсот БТР-4.

"Помнится, перед СВО наши миротворцы и союзники по ОДКБ спасли Казахстан от госпереворота.”, — отметил.

По его словам, тогда Россия получила "благодарность" — типа "спасибо, а дальше сами, это не ваше дело”.

Вся эта "подковёрная возня” стала известна благодаря хакерам, заявил обозреватель.

Сегодня Казахстан хочет поставлять Киеву оружие, чтобы убивать людей, которые спасли недавно их от переворота.

"Не верю, что Казахстан не понимает, куда пойдут эти боеприпасы и кого они будут убивать. У Британии нет БТР-4 и советских 120-мм миномётов, так же как у нее нет ПТРК "Конкурс” и реактивных систем залпового огня "Град”, а также пушек Д-20 и Д-30. Разве это не ясно? По-моему, понятно”, — подытожил эксперт и напомнил, что за неудавшимся госпереворотом в Казахстане тоже "торчали уши англичан”.