Politico: США боятся поставлять Украине дроны MQ-1C Grey Eagle

Вашингтон передумал отправлять БПЛА MQ-1C Gray Eagle на Украину из-за опасений, что секретные технологии попадут в Россию.

Об этом сообщило издание Politico.

Дроны MQ-1C Gray Eagle (Серый орёл) могут находиться в воздухе до 27 часов, преодолевать 2 500 морских миль и вооружаться ракетами AGM-114 Hellfire (воздух-земля). США использовали их в Африке и на Ближнем Востоке. БПЛА оснащены мультиспектральной системой наведения.

Администрация президента США отклонила поставку беспилотников из-за якобы проблем с подготовкой украинских военных. Теперь же оказалось, что рисков несколько.

Во-первых, ВС РФ могут захватить дроны. Во-вторых, этими БПЛА сложнее управлять, чем Switchblade и Phoenix Ghost, которые Штаты уже поставили ВСУ.

В-третьих, большая доля вероятности, что они будут сбиты ПВО РФ или “не выживут” из-за большого количества ракет в небе.

В-четвёртых, Grey Eagle требует специальной наземной инфраструктуры. И неясно, где Украина сможет всё это разместить.