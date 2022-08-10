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Тайваньский политик Лэй: визит Пелоси — первый акт военного сценария США

Силовые структуры

Бывший член партии Гоминьдан на Тайване Джоанна Лэй заявила, что американские власти планируют сдерживать Китай, в том числе военным путём. По словам политика, поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй является частью продуманного сценария.

Тайваньский политик Лэй: визит Пелоси — первый акт военного сценария США

"Пелоси — лишь первый акт. Они (представители Вашингтона. — Прим. ред.) планируют войну", — подчеркнула Лэй, передаёт CGTN.

Тайваньский политик обвинила американских чиновников в желании организовать "локальную войну". Им это нужно для установления контроля в регионе и борьбы с экономическими успехами КНР, добавила Лэй. По её мнению, отрицание провокации масштабного столкновения со стороны Штатов является "дешёвым трюком", попыткой не брать на себя ответственность.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что Запад использует украинский сценарий в отношении Тайбэя. Также дипломат уличил военно-политический блок НАТО в расширении на восток.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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