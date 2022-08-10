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Посол Китая в РФ: "Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе"

Силовые структуры

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй сказал, что западные политики хотят спровоцировать конфликт на Тайване по типу событий на Украине.

Посол Китая в РФ: "Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе"

"Коллективный Запад скопировал украинский сценарий в тайваньском вопросе. Чего только не делают США ради создания хаоса в мире", — подчеркнул дипломат, слова которого приводит ТАСС.

По мнению политика, Вашингтон поддерживает затяжное столкновение в чужой стране, чтобы ослабить Москву. Вместе с этим Чжан Ханьхуэй обвинил альянс НАТО в расширении на восток. Также представитель Пекина осудил США за пропаганду "неопределённого статуса" Тайбэя.

Ранее руководитель МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что КНР готовится к захвату полуострова. По словам чиновника, власти республики планируют использовать рабочую поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй как повод запустить конфликт.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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