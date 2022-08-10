Килинкаров: Украина может начать контрнаступление к Дню независимости

"Разрекламированное" контрнаступление украинских националистоа могут приурочить к 24 августа, когда на Украине планируют отмечать День независимости.

Об этом сообщил экс-нардеп Рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, Киев все же совершит попытку контрнаступать и добиться локальных успехов.

"Это будет, может быть, в 20-х числах, чтобы Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой — не упустят. Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они — там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более, русских людей", — в интервью изданию "Украина.ру" завил депутат Верховной Рады V-VII созывов.

У контрнаступления есть два направления: либо Донбасс, либо Херсонская или Запорожская области, уверен Килинкаров.

Он отметил, что хотят украинцы того или нет, хочет этого Зеленский или нет — кураторы его заставят это сделать. Хоть это действие будет бесполезным, но контрнаступление в сознании киевского режима несёт в себе политический характер.