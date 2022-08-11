Киевский режим не верит, что украинская армия удержит Славянск

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что коммунальные службы города сливают воду из системы отопления, чтобы законсервировать её. Это свидетельствует о том, что отопительного сезона в городе не будет, поскольку киевский режим не верит в удержание Славянска, сообщает EADaily.

Ранее из Краматорска в Днепропетровск начали вывозить общественный транспорт. Также Киев объявил обязательную эвакуацию жителей тех районов ДНР, которые находятся под контролем ВСУ. Чтобы остаться в родном населённом пункте, люди должны написать отказ от эвакуации. Команда президента Украины Владимира Зеленского не верит, что удержит Донбасс.

Однако раньше ситуация обстояла иначе. Во время боёв за Мариуполь и Северодонецк киевская власть верила, что сможет победить, потому что возлагала большие надежды на западное вооружение, силу антироссийских санкций и народные волнения внутри России. Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Оружие Запада не помогло, санкции Россия выдержала, а россияне не выступили против спецоперации. Теперь власть в Киеве понимает, что российская армия продвинется настолько далеко, насколько захочет.