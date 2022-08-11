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Военкор Сладков: российская авиация — главный ударный фактор СВО

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Главным ударным фактором специальной военной операции является авиация ВС РФ. Российские лётчики набирают боевой опыт и становятся всё заметнее на театре военных действий. И это обычный процесс. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Военкор Сладков: российская авиация — главный ударный фактор СВО

По словам репортёра, в первую чеченскую кампанию с земли было видно, кто в небе: опытный пилот или "птенец". А во вторую уже сказывался приобретённый опыт, авиация сразу бралась за дело, опытные пилоты стажировали коллег, прибывающих из других регионов России.

"В самом начале СВО нашим летчикам пришлось весь свой опыт добывать в бою, в тяжёлом противодействии ПВО противника. И сейчас ВВС (как род войск ВКС), особенно штурмовая авиация, все заметнее и заметнее", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Репортёр напомнил также, что из бесед с пленными бойцами ВСУ стало понятно, что больше всего они боятся российскую авиацию.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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