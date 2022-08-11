Баранец: блеф Зеленского стоил 300 жизней солдат и офицеров ВСУ

Когда президент Украины Владимир Зеленский "передумал" наступать на Херсон, в Киеве заявили, что это была шутка, и назвали всё "информационной операцией". Однако ВСУ реально могли что-то устроить на Херсонском направлении. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец.

Эксперт заявил, что ВСУ три или четыре раза пытались устроить прорыв, но каждый раз попадали в "огневые мешки". Теперь же выясняется, что это был блеф Зеленского, который стоил почти 300 человеческих жизней, подчеркнул журналист.

"На поле боя полегли 300 солдат и офицеров Украины, а это оказывается блеф", — заметил он в эфире ток-шоу Соловьёв LIVE.

Сейчас на Херсонском направлении, по словам Баранца, наблюдается "вялая перестрелка".