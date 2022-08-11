Российские десантники в ходе спецоперации осуществили захват опорного пункта ВСУ

Десантники российской армии, проводя разведку, смогли установить местоположение опорного пункта националистов ВСУ и захватили его.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

После получения информации об опорном пункте Вооружённых сил Украины командир подразделения разведчиков оперативно принял решение вытеснить бандеровцев с занимаемых позиций. При наступательных действиях десанта огневую поддержку обеспечивали противотанковый ракетный комплекс и БМД-2К-АУ.

В результате бойцы задачу по освобождению территории успешно выполнили. Военнослужащие ВС РФ уничтожили более десяти националистов и две единицы бронетехники.