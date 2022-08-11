Шурыгин: Украина скрывает любые данные о потерях и ущербе от "русских ракет"

Киев каждый день рассказывает, что средства противовоздушной обороны ВСУ перехватили "почти все русские ракеты", а потерь и повреждений либо нет, либо они незначительны.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что на Украине запрещено выкладывать какую-либо информацию об ущербе, после ударов Вооруженных сил РФ.

"Об этом не пишется вообще. Мы десятки ракет куда-то ежедневно втыкаем, но в лучшем случае в Сеть выкладываются какие-то видео из каких-то квартир, которые очень издалека это записали и слили в Сеть. Всё", — цитирует аналитика Центральная Служба Новостей.

По его мнению, сокрытие информации о собственных потерях и ущербе, а также постоянные "победоносные" заявления о больших потерях "врага" — данность любого военного конфликта, и от неё никуда не деться.