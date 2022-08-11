Армия РФ уничтожила более 50 процентов личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили более 50 процентов личного состава двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике.

В пресс-службе Минобороны России журналистам пояснили, что речь идёт о 14-й и 66-й механизированных украинских бригадах.

"В результате активных наступательных боевых действий ликвидировано более 50 процентов личного состава этих бригад ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях", — отметили в ведомстве.

Представители Минобороны РФ также подчеркнули: боевики ВСУ массово дезертируют и самовольно оставляют занимаемые позиции.

Ранее стало известно, что в районе Харькова и Запорожья зафиксировали дезертирство двух украинских бригад. По информации Минобороны, солдаты ВСУ покидают укреплённые позиции из-за больших и безвозвратных потерь. Они стараются уйти в центральные или западные районы Украины.