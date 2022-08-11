Шурыгин: причиной взрывов на аэродроме в Крыму могла быть диверсия

Причиной взрывов на военном аэродроме "Саки" в Крыму точно не был ракетный удар со стороны Украины. Уверенность в этом выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его мнению, совершенно ясно, что взорвался какой-то склад боеприпасов. В данном случае — хранилище авиабомб, о чём можно судить по чёрному дыму и последующей детонации, добавил он.

По словам аналитика, прежде, чем делать выводы о причинах взрывов, следует немного подождать. Многое можно будет понять по спутниковым фотографиям аэродрома, которых пока не предоставили общественности, считает он.

Эксперт назвал три версии произошедшего, пишет "Военное дело".

Первая, по его мнению, — небрежное обращение с боеприпасами или с ГСМ.

Вторая — природный фактор, к примеру, возгорание сухой травы, незамеченное вовремя.

И третья — диверсия. Эту версию нельзя отбрасывать, пока не будут получены убедительные данные, что это не она, пояснил Шурыгин.

Однако возможность украинского ракетного удара он исключил полностью.

Подлёт ракеты со стороны моря могли бы наблюдать тысячи людей, находившихся на пляже. Кроме того, был бы слышен определённый звук и виден след, идущий работающим двигателем. Скрыть это было бы нельзя, отметил аналитик.

Диверсия могла бы быть более логичной причиной ЧП на аэродроме. Какого-то из сотрудников объекта могли просто подкупить или применить квадрокоптер, добавил военный эксперт.

Однако он подчеркнул, что не относится предпочтительно ни к одному из озвученных вариантов, так как пока информации достаточно мало.