Арестович: провалы российской армии на Украине гарантированы

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает делать заявления по поводу специальной военной операции России.

На канале в YouTube в очередном интервью сбежавшему в Литву адвокату Марку Фейгину* украинский политик заявил, что российские "ура-патриоты" и военные люди начали понимать, что СВО — это "неоднозначная история".

Также он привёл слова некоего российского "военного пользователя", который якобы заявил, "что нам не такую спецоперацию обещали". Имён, разумеется, Арестович не назвал.

Также советник Зеленского привел "перехваты СБУ", где якобы российский боец жалуется родным, что "нас тут убивают".

"Это пока не надлом, но надрез для тех, кто верил в победу, — анализирует СВО собеседник Фейгина*.

Провалы российской армии на Украине гарантированы, говорит Арестович и "обещает" две-три крупных победы, после чего Москва свернёт спецоперацию.

А между тем, ВС РФ продолжает наступать и освобождать Украину от нацистов.

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