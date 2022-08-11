Арестович про удары по Крыму: всё только начинается

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил россиян, что спецоперация может закончится не так им обещали власти страны, пригрозив последующими ударами по Крыму.

"Ждите, ребята, все только начинается не только в Крыму, но и во всех местах. В Крыму еще осталось 5 аэродромов, на которых есть авиация. Они все потенциальные мишени и Черноморский флот в том числе", — отметил он.

Кроме того, советник главы ОП сообщил, что украинские власти имеют на полуострове "глаза".

"У нас есть все сведения, мы все видим, и партизаны там во всю работают", — заключил он.

Ранее украинский политик заявил, что российские "ура-патриоты" и военные люди начали понимать, что СВО — это "неоднозначная история".