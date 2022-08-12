Армия РФ нанесла серию ударов по объектам ВСУ в Харькове

В ночь на 12 августа российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам и позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове.

По информации "Русской Весны", взрывы прогремели в Слободском, Киевском и Новобаварском районах города. При этом отмечается, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить атаку Вооружённых сил России.

"Всего прогремело пять взрывов в трёх районах Харькова", — подчёркивает издание.

Ранее руководитель российского Центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим планирует отправить в Харьковскую область специалистов Службы безопасности Украины (СБУ) для выявления и наказания лояльных РФ граждан. Группа сотрудников СБУ будет направлена в город под предлогом так называемого поиска корректировщиков авиаударов и обстрелов со стороны российской армии, заключил военачальник.