Кулагин: эксперты МАГАТЭ не принимали решений, позволяющих обезопасить ЗАЭС

Согласованного решения по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС пока нет. Об этом заявил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о готовящейся миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию.

По его словам, намерение МАГАТЭ усилить взаимодействие с РФ, Украиной и ООН не стоит рассматривать как надежду на то, что ЗАЭС теперь будет находиться в относительной безопасности.

"Каких-то решений, которые бы позволяли обезопасить АЭС, нет. Из положительного стоит отметить, что эксперты МАГАТЭ призвали к обеспечению безопасности. Представители разных государств потребовали, чтобы Украина прекратила боевые действия, связанные с территорией АЭС. Но при этом даже резолюции на Совбезе принято не было", — сказал эксперт.

Он раскритиковал заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об отсутствии непосредственной угрозы для атомной электростанции.

"У него угрозы появятся, когда уже реактор взорвётся?" — задался вопросом Кулагин.

Как пояснил специалист, МАГАТЭ необходимо разрешение принимающей стороны, чтобы попасть на ЗАЭС. Однако здесь возникли правовые коллизии, ведь атомная электростанция находится под контролем ВС РФ, хотя формально она расположена на территории Украины, заключил эксперт.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал активизировать дискуссии с Москвой, Киевом и ООН, чтобы как можно скорее организовать визит миссии агентства на Запорожскую АЭС.