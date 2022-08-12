Минобороны: 23-й батальон ВСУ в полном составе оставил свои позиции, уйдя в тыл

23-й батальон Вооружённых сил Украины в полном составе принял решение покинуть занимаемые боевые позиции, после чего самостоятельно скрылся в других районах, находящихся в тылу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне, 11 августа, представители Минобороны РФ уже сообщали, что подразделения ВСУ в районе Артёмовска и Авдеевки массово бросают свои позиции, неся большие потери живой силы — более половины бойцов. Такие данные были озвучены ведомством в отношении 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.

Сообщается, что в 66-й бригаде ВСУ погибло более 50 процентов личного состава, в 58-й бригаде ударами российских военных ликвидировано до 40 украинских военнослужащих. Очень большие потери понесла украинская 56-я мотопехотная бригада — 70% её личного состава было уничтожено ударами ВКС РФ.