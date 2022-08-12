Генштаб ВСУ нехотя признаёт успехи ВС РФ: "ведут наступательные бои"

Киев неохотно признаёт успех союзных сил в наступлении с направления Горловка — Зайцево.

Населённые пункты Кодема и Майорск, бывшие ранее подконтрольными Украине, стали настоящими укрепрайонами, как Авдеевка и Пески. Оттуда ведутся не прекращающиеся обстрелы Горловки и Зайцево.

Сегодня Генштаб ВСУ признал, что ВС РФ "ведут наступательные бои в направлениях населённых пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Весёлая Долина и Кодема".

По другим направлениям националисты вынуждены признавать своё плачевное положение в районах Спартака и Марьинки, где "русские также ведут наступательные бои".

Потерю Песок киевская власть пока не признала, сообщая о "продолжении боевых действий у посёлка Пески". Сейчас на северо-западе населённого пункта остаются остатки бандеровцев, ведётся зачистка.