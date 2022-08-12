Евсеев: Запад не введёт миротворцев на Украину из-за ситуации на Запорожской АЭС

Военный эксперт Владимир Евсеев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления члена Народного совета Донецкой Народной Республики Владислава Бердичевского, согласно которым Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы создать повод для введения миротворческого контингента на Украину.

"Я думаю, что никто не станет отправлять миротворцев на Запорожскую АЭС, в город Энергодар. Это невозможно. Обстрелы станции инициировал Запад, чтобы вернуть территорию под контроль Киева. При этом чиновникам абсолютно плевать на угрозу экологической катастрофы и отсутствия электроэнергии в Запорожье", — сказал специалист.

Вместе с этим он обвинил США, Британию и Польшу в поддержке ядерного терроризма со стороны украинских властей. По мнению эксперта, режимы этих государств являются преступными.

"Либо Россия уничтожит артиллерию и войска, которые обстреливают Запорожскую АЭС, либо стороны договорятся", — заключил собеседник издания.

Ранее Бердичевский связал обстрелы станции с попыткой Киева остановить военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине.

"Обстреливают её (станцию. — Прим. ред.) для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил", — сказал депутат, слова которого передаёт РИА Новости.