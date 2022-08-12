Депутат НС ДНР: Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, добивается ввода миротворцев

Член Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский прокомментировал атаки армии Украины на Запорожскую АЭС. По мнению депутата, представители Киева таким образом пытаются остановить военную спецоперацию России по принуждению к миру.

"Обстреливают её (станцию. — Прим. ред.) для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим чиновник подчеркнул, что ВСУ, которые наносят удары по объекту, шантажируют весь мир.

Ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью Pravda.Ru перечислил последствия атак на Запорожскую АЭС.