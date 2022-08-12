Член Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский прокомментировал атаки армии Украины на Запорожскую АЭС. По мнению депутата, представители Киева таким образом пытаются остановить военную спецоперацию России по принуждению к миру.
"Обстреливают её (станцию. — Прим. ред.) для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил", — подчеркнул политик, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим чиновник подчеркнул, что ВСУ, которые наносят удары по объекту, шантажируют весь мир.
Ранее старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью Pravda.Ru перечислил последствия атак на Запорожскую АЭС.
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