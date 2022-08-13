Гундаров: военные из Белоруссии могут войти на Украину для защиты от поляков

Подразделения ВС Белоруссии могут перейти границу с Украиной на севере, чтобы не допустить занятия западных областей Польшей. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

Аналитик в беседе с "МК" сослался на данные украинской разведки, которая утверждает, что сейчас в Белоруссии уже сформированы около 20 батальонных тактических групп из добровольцев, заключивших контракт именно для участия в СВО на территории Украины. Их общая численность якобы составляет 15 тысяч человек.

Эксперт заметил, что никто точно не скажет, так ли это на самом деле или нет. Однако угроза для Киева с севера остаётся, и данное обстоятельство очень помогает России, добавил он.

По словам Гундарова, часть своих войск, отвлекая их от обороны других территорий, Киев вынужден держать на севере.

"Не исключено, что на севере украинскую границу перейдут белорусские части для предотвращения захвата западных областей Украины польскими "добровольцами"", — заключил капитан запаса.

Аналитик также дал свой прогноз по срокам окончания спецоперации. По его мнению, вести речь об этом можно будет зимой, а перелом в СВО наступит после выхода союзных сил к Днепру, после чего боевые действия переместятся в сторону Николаева.