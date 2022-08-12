Капитан Гундаров: перелом в СВО наступит после выхода ВС РФ к Днепру

Перелом в спецоперации произойдёт после выхода союзных сил к Днепру. А после разгрома донецкой группировки центр боевых действий переместится в Николаевскую область. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

По его словам, российским военным необходимо решить вопрос с Николаевом, который уже превращён в крепость, до конца года, но чем раньше, тем лучше. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Крыма, пока США не поставили Украине дальнобойные ракеты для HIMARS с дальностью стрельбы до 300 км, отметил аналитик в беседе с "МК".

Он считает, что Киев, несомненно, захочет взять передышку и затянуть время путём переговоров после потери Николаева.

Но окончательно всё станет ясно зимой, когда будет видно, что ожидает Европу. Тогда уже можно будет точно говорить о реальных сроках окончания спецоперации, заключил эксперт.