Институт изучения войны из США опубликовал анализ ситуации на Украине. По словам экспертов, союзники успешно наступают под Северском, Артёмовском и Донецком.
Российская артиллерия и авиация нанесли удары по скоплению тяжёлой техники и личного состава ВСУ к востоку от Северска, пишут американские аналитики. Также были атакованы укрепления украинских боевиков на северо-востоке и юго-востоке от Артёмовска.
Союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР был нанесён наземный удар по оборонительным сооружениям националистов юго-западнее и северо-западнее Донецка.
Специалисты ISW сообщают, что ВСУ удалось разрушить переправу, используемую российскими войсками для переправки военной техники возле Каховской ГЭС. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало, а значит информация может оказаться очередным фейком украинской пропаганды.
Ранее стало известно о мощных атаках союзников на авдеевский укрепрайон. По словам российских аналитиков, оборона ВСУ в этом направлении "трещит по швам".
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