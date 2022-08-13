ISW: ВС РФ успешно наступают под Северском, Артёмовском и Донецком

Институт изучения войны из США опубликовал анализ ситуации на Украине. По словам экспертов, союзники успешно наступают под Северском, Артёмовском и Донецком.

Российская артиллерия и авиация нанесли удары по скоплению тяжёлой техники и личного состава ВСУ к востоку от Северска, пишут американские аналитики. Также были атакованы укрепления украинских боевиков на северо-востоке и юго-востоке от Артёмовска.

Союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР был нанесён наземный удар по оборонительным сооружениям националистов юго-западнее и северо-западнее Донецка.

Специалисты ISW сообщают, что ВСУ удалось разрушить переправу, используемую российскими войсками для переправки военной техники возле Каховской ГЭС. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало, а значит информация может оказаться очередным фейком украинской пропаганды.

Ранее стало известно о мощных атаках союзников на авдеевский укрепрайон. По словам российских аналитиков, оборона ВСУ в этом направлении "трещит по швам".