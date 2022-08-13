Поддубный: ВС РФ уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

На донецком направлении ВС РФ и силы ДНР "ликвидировали" станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два бронетранспортера националистов.

Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Также он отметил, что уничтожено более двадцати боевиков ВСУ.

Бандеровцы всё ещё продолжают сопротивление. С позиций в н. п. Нетайлово и Первомайском нацисты бьют по жилым кварталам Донецка — Киевскому району. Прилетает и в Петровский, Кировский и Куйбышевский районы.

Помимо этого, всушники продолжают засыпать города и посёлки Донбасса минами-"лепестками"ПФМ-1. Сегодня они их рассеяли под Горловкой. Сам город тоже с утра под огнём националистов. В юго-восточной части Горловки ранены четыре человека, подытожил военкор.