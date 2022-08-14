Регулярные обстрелы ВСУ Каховской ГЭС из ракетных систем HIMARS привели к остановке трех из шести турбин гидроэлектростанции, сообщило Минобороны РФ.
В настоящий момент станция функционирует в предаварийном режиме, пишет официальный Telegram-канал российского военного ведомства.
Эксперты предупреждают, сейчас снижена выработка электроэнергии, которая питает насосы-охладители реактора Запорожской АЭС. Если украинские боевики будут продолжать атаки, без электричества откажется часть территории Украины, в том числе подконтрольной Киеву.
Хуже всего, сбои в системе охлаждения ЗАЭС могут привести к экологической катастрофе с непоправимыми последствиями.
Ранее публицист Михаил Леонтьев уверял, что у командования ВСУ нет задачи взорвать реактор Запорожской АЭС. Западные кураторы украинских националистов пока не собираются начинать третью мировую войну.
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